Дроны ВСУ ранили двух белгородцев

Украинские боевики атаковали четыре села в Белгородской области. В результате взрывов БПЛА ранены два мужчины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один дрон атаковал легковой автомобиль около поселка Октябрьский, еще один – на участке автодороги Щетиновка-Бессоновка в Белгородском районе. Оба водителя ранены, у обоих баротравма, у одного также диагностировали минно-взрывную травму. Первый водитель отказался оставаться в стационаре и ушел после оказания первой помощи. Второго госпитализировали.

Также дроны-камикадзе атаковали социальный объект и припаркованный микроавтобус в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В селе Глотово Грайворонского округа обстрелом повреждены пять частных домов и линия газоснабжения.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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