Средства ПВО ночью сбили 75 беспилотников над пятью регионами России

Система противовоздушной обороны уничтожила 75 беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

47 дронов средства ПВО перехватили над Ростовской областью, 17 БПЛА были сбиты над Черным и Азовским морями, восемь – над Краснодарским краем, по одному – над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в оборонном ведомстве.

«В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами», – написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе пострадал водитель автомобиля. «Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачами оказывается вся необходимая помощь», – сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал, что дрон сбили в Вяземском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.

«Минувшей ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа, – написал губернатор Александр Гусев. – По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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