Пожар произошел на НПЗ в Туапсе после атаки беспилотника

В результате падения обломков украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе произошел пожар, повреждена инфраструктура. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По информации регионального управления МЧС, площадь возгорания на НПЗ составила 50 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 91 человек и 31 единица техника. К настоящему времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

Обновлено. Пожар на НПЗ ликвидирован в 8:01, уточнил позже оперштаб.

По предварительным данным, никто не пострадал. Киевский режим предпринял атаку на НПЗ рано утром в понедельник, 22 июля.

До этого глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко сообщал, что система противоздушной обороны уничтожила в районе Туапсе восемь БПЛА. Силы ПВО работали с 3:17 до 4:20 мск.

«По состоянию на пять часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет. Обследование территории продолжается», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Всего за минувшую ночь ПВО перехватила 75 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube