В Апшеронске до 15 человек пострадали при взрыве газа

Взрыв газа прогремел в алкомаркете в Апшеронске Краснодарского края. По разным данным, пострадали от 4 до 15 человек.

Утром 22 июля взрывом разметало алкомаркет площадью около 100 кв. м на улице Ворошилова. На месте взрыва начался пожар, который удалось быстро локализовать, сообщили в ГУ МЧС по краю. По данным министерства, спасатели вытащили из-под завалов одного человека с травмами, его передали бригаде скорой помощи.

Прокуратура края сообщила о четырех пострадавших, трех из них госпитализировали. Источники в экстренных службах сообщили «Интерфаксу» о 15 пострадавших, поскольку взрывная волна достала до автобусной остановки, где находились люди. Собеседник ТАСС рассказал о 14 пострадавших.

Следственный комитет начал проверку инцидента, прокуратура взяла ход проверки на контроль.

В Чечне взорвались газовые баллоны на стройплощадке. Погибли пять человек, еще около 20 пострадали.

Апшеронск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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