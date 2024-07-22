Число отравившихся в санатории в Кузбассе выросло до 40

Количество отравившихся детей в санатории-профилактории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области увеличилось до 39. Также пострадал один взрослый, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. По предварительной информации, причиной стала норовирусная инфекция, передает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Надзорное ведомство накануне начало санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как к медикам обратились 35 детей с признаками отравления. Первоначально сообщалось о 25 отравившихся детях. Специалисты проводят дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, отобраны образцы готовой продукции, смывы с поверхностей и пробы воды.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области Александру Кустову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, которой принадлежит санаторий, сообщили, что санаторий сегодня приостановил работу. Там пообещали вернуть родителям деньги за путевки, передает РИА «Новости».

Кемерово, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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