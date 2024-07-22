Восемь человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

Три человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Республике Алтай. В салоне находились граждане Монголии, сообщили в республиканском главке МЧС.

Авария случилась в Кош-Агачском районе на 853-м км федеральной автодороги «Чуйский тракт» около 09 часов утра. Микроавтобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся. Чтобы освободить пассажиров из салона, на место вызвали спасателей.

«На место происшествия направлены силы и средства пожарной части №12 ела Кош-Агач. Предварительно, пять человек травмированы, из них один – ребенок, погибли три человека (граждане Монголии)», – пояснили в ведомстве.

В Кемеровской области автобус с 30 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся. Водитель и 15-летняя пассажирка получили травмы.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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