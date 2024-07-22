Один человек убит, один ранен при атаке дронов ВСУ на Белгородский район

Тракторист убит, его жена ранена в результате атаки украинских дронов на село Устинка Белгородского района. Женщина сумела сама добраться до медиков, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал работавший в поле трактор. Взрывом мужчину за рулем трактора убило на месте. Осколками ранена жена тракториста, которая была с ним. Женщина самостоятельно добралась до сельской амбулатории, откуда скорая помощь забрала ее в больницу Белгорода.

Атака дронов на Устинку произошла ранним утром. Первоначально сообщалось об одном раненом – водителе легковушки, которую беспилотник выбрал своей целью.

Устинка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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