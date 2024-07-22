МЧС: 26 человек погибли на водоемах России за прошедшие сутки

За минувшие сутки на водоемах России погибли 26 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает МЧС РФ.

В Ростовской области на реке Средний Егорлык утонул пенсионер. 72-летний мужчина ушел проверять рыболовные сети и пропал, позже местные жители обнаружили его тело.

В Башкирии в деревне Таллыкулево компания друзей купалась в необорудованном месте. Мужчина прыгнул с надувного матраса в воду и утонул. Его тело вытащил на берег приятель.

В Амурской области ЧП произошло на реке Зее. Двое взрослых и двое детей пошли купаться и пропали. На данный момент удалось найти только тело восьмилетнего мальчика. Поиски мужчины, женщины и 13-летней девочки продолжаются.

В Курской области жители села Петрово-Хутарь достали из воды тело 45-летнего мужчины.

«В Белгородской области в городе Старый Оскол на базе отдыха пропал 15-летний мальчик. Водолазы достали тело подростка в месте, не оборудованном для купания», – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что за сутки еще 30 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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