Мужчина с маленькой дочкой подорвались на кассетных боеприпасах в Херсонской области

Мужчина и его четырехлетняя дочь пострадали в результате обстрела Херсонской области с украинской стороны. Киевский режим использовал кассетные боеприпасы, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
ЧП случилось накануне в курортном селе Железный Порт Голопристанского округа, но губернатор сообщил о нем 22 июля в своем телеграм-канале.
«Украинские террористы обстреляли населённый пункт кассетными боеприпасами. Множественные осколочные ранения получили члены одной семьи: 35-летний отец и 4-летняя дочь. Пострадавшие госпитализированы в Скадовск, их жизни вне опасности», – говорится в сообщении.
Ранее киевские боевики обстреляли из миномётов Новую Каховку. В результате ранена 67-летняя местная жительница.
Геническ, Наталья Рязанова
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