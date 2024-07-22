российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 июля 2024, 13:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Мужчина с маленькой дочкой подорвались на кассетных боеприпасах в Херсонской области

Мужчина и его четырехлетняя дочь пострадали в результате обстрела Херсонской области с украинской стороны. Киевский режим использовал кассетные боеприпасы, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

ЧП случилось накануне в курортном селе Железный Порт Голопристанского округа, но губернатор сообщил о нем 22 июля в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы обстреляли населённый пункт кассетными боеприпасами. Множественные осколочные ранения получили члены одной семьи: 35-летний отец и 4-летняя дочь. Пострадавшие госпитализированы в Скадовск, их жизни вне опасности», – говорится в сообщении.

Ранее киевские боевики обстреляли из миномётов Новую Каховку. В результате ранена 67-летняя местная жительница.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Запорожье, Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,