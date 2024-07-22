СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Апшеронске

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг в связи со взрывом газа в магазине в Апшеронске. Пожар потушен, спасатели разбирают завалы, сообщили в краевом главке МЧС.
Пожарные полностью справились с огнем, теперь на месте ЧП ищут пострадавших. Порядка 30 специалистов и 10 единиц техники разбирают завалы. Администрация города сообщила, что улица временно перекрыта.
В СКР подтвердили, что в больницу доставили четырех пострадавших. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что все они получили помощь медиков, в случае необходимости подключат врачей из краевых больниц.
Одному из четырех пострадавших медпомощь оказали амбулаторно и уже выписали домой. Два человека получили травмы средней тяжести, их перевели в краевую больницу. Еще один человек в тяжелом состоянии, его не стали перевозить, узнал паблик «ЧП Краснодара и края».
«Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших пожар в торговых павильонах в Апшеронске. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливаются», – добавили в управлении СКР.
Утром 22 июля в местном алкомаркете взорвался газ, в результате магазин полностью разрушен. Взрывной волной ударило по людям на автобусной остановке.
Апшеронск, Наталья Рязанова
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