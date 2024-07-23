В белгородском селе три человека пострадали при атаке дрона

В Белгородской области беспилотник, запущенный со стороны Украины, атаковал автомобиль. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Удар пришел по селу Щетиновка Белгородского района. Дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль, в котором находились трое мужчин.

«Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что все трое пострадавших отказались от госпитализации, они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube