Российскому фрегату запретили заходить в порт Франции

Трехмачтовому парусному фрегату «Штандарт» запретили заходить в порт Франции. У команды уже возник дефицит воды. Об этом сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

Ранее судно могло свободно передвигаться по водам Франции и Испании. В настоящее время фрегат стоит на якоре в полукилометре от порта Бреста. На борту – многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля, передает РИА «Новости».

«Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, у них уже дефицит воды. Никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения», – сказал Элькан.

По его словам, проукраинская ассоциация давно добивалась санкций против фрегата. «У них нет никакой идеологии. Они не помогают своим. Их единственная задача – уничтожать все русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях – стыдно и скандально», – заключил активист.

Команда корабля открыла петицию с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив вход в порты.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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