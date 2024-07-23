Четыре человека погибли, один пострадал в ДТП под Новосибирском

Четыре человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Новосибирском районе. Девятилетняя девочка с травмами доставлена в больницу, сообщила областная ГАИ.

Авария случилась около 22:30 часов 22 июля на 33-м км автодороги К-17Р. Автомобиль «Шевроле Кобальт» врезался в идущий в попутном направлении автоэвакуатор «Хендай». От силы удара легковушка съехала кювет и опрокинулась.

«Погиб водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров: женщина 1991 года рождения, женщина 1982 года рождения и мужчина 30 лет на вид (личность не установлена). Травмирована девочка 2015 года, которая экстренно доставлена в лечебное учреждение», – пояснили в инспекции.

В Алтайского крае при маршрутка врезалась вол впереди идущий грузовик. Пострадали девять пассажиров маршрутки.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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