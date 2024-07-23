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Вторник, 23 июля 2024, 10:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В России за сутки утонули 16 человек

На российских водоемах за прошедшие сутки утонули 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В Коми двое подростков отправились купаться за оборудованный пляж, одного успели вытащить местные спасатели, тело второго позже извлекли из воды.

В Вологде 17-летний юноша пропал из виду во время купания. Прибывшие на место спасатели обнаружили его тело.

В Пензенской области компания каталась на лодке, когда 19-летний молодой человек прыгнул в воду и утонул.

В Алтайском крае на необорудованном пляже утонул 20-летний мужчина. Его тело вытащили спасатели.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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