В парке «Патриот» проводятся следственные действия

В военно-патриотического парке «Патриот» проводятся следственные действия, связанные с хищением более 40 млн рублей при госзакупках, – сообщает ТАСС.

Собеседник агентства из правоохранительных органов сказал: «Следственные действия, в том числе выемка документов, связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках. С директором парка Вячеславом Ахмедовым также проводятся следственные действия».

В свою очередь, Telegram-канал Mash пишет, что «работа правоохранителей в «Патриоте» может быть связана с делом в отношении экс-зам.министра Министерства обороны РФ Тимура Иванова».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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