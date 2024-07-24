Судно с российскими рыбаками затонуло в Атлантическом океане

Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в южной части Атлантического океана. 14 человек сумели спастись на плотах, шесть погибли, пишет The Guardian.
Судно Argos Georgia под флагом Святой Елены внезапно затонуло, столкнувшись с резким ветром и семиметровыми волнами. Спасательные шлюпки с 14 моряками прибило к Фолклендским островам. Еще семь человек числятся пропавшими без вести, подтверждена гибель шести человек.
Экипаж был интернациональным и включал россиян, испанцев, перуанцев, уругвайцев, индонезийцев. Погибших пока не опознали.
Неподалеку от Геленджика затонула спортивная яхта. Cпасти удалось четырех человек, одну женщину ищут спасатели.
Москва, Наталья Рязанова
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