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Среда, 24 июля 2024, 10:19 мск

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В Дагестане задержали двух аниматоров из квест-комнаты, где погибли две девушки

В Махачкале задержали второго аниматора квеста, где во время пожара погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности во время проведения квеста в развлекательном заведении в Махачкале, в результате чего две девушки погибли, и один местный житель получил ожоги, задержан второй аниматор», – говорится в сообщении.

Вскоре суд рассмотрит ходатайство следствия о помещении подозреваемого под стражу на период расследования.

Ранее сообщалось, что по этому делу задержан сотрудник заведения, который поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. По данным следствия, это и стало причиной пожара, в котором погибли две девушки, а один мужчина попал в больницу с ожогами.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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