Украинские БПЛА атаковали завод в курской Судже

Украинские беспилотники в ночь на 24 июля атаковали промышленное предприятие в городе Судже Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, обошлось без пострадавших. «После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование», – написал глава региона в своем тг-канале.

Минувшей ночью украинские дроны сбросили боеприпасы на неработающий завод в городе Льгове. В результате возник пожар, который оперативно потушили, сообщал Смирнов.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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