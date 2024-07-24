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Среда, 24 июля 2024, 18:40 мск

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В Турции задержан россиянин, взорвавший автомобиль в Москве

Глава МВД Турции Али Ерликая в среду, 24 июля, заявил, что в Бодруме был задержан гражданин России, совершивший теракт путем подрыва машины в Москве.

В своем аккаунте в соцсетях Али Ерликая написал: «Сегодня в 10:30 в штаб-квартиру нашего отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве, в результате чего два человека получили ранения. Этот человек прибыл в нашу страну самолетом Москва – Бодрум. Подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме сегодня он был задержан».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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