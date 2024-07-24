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Среда, 24 июля 2024, 20:21 мск

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Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в среду, 24 июля, сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 18.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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