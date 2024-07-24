Над Курской областью за полтора часа уничтожено 18 украинских дронов

Министерство обороны России вечером в среду, 24 июля, сообщило, что с 21.30 до 23.00 мск над территорией Курской области было сбито 18 беспилотников Украины.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «В период с 21.30 до 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области».

В свою очередь, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о возгорании частного жилого дома из-за падения обломков БпЛА в поселке Юбилейный.

«Сегодня в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков беспилотника загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнем. На месте ей оказана необходимая медицинская помощь», – написал в своем Telegram-канале глава региона.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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