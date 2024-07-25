Вертолет потерпел крушение в Калужской области

В Калужской области разбился вертолет Ми-28. По предварительным данным, все, кто был на борту, погибли. На месте работают спасатели.
Авиакатастрофа произошла возле деревни Кленки Жиздринского района. Вертолет, принадлежавший Минобороны России, выполнял плановый полет.
Воздушное судно рухнуло в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Экипаж погиб.
Предположительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России.
Калуга, Зоя Осколкова
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