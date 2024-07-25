Курянка пострадала при атаке дронов ВСУ на регионы России

Система ПВО и дежурные огневые средства помешали киевскому режиму совершить атаку на российские регионы с помощью БПЛА и катеров-дронов. По данным Минобороны РФ, удар был направлен на Белгородскую и Курскую области, Республику Крым.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью, три – над Белгородской, четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», – сообщили в министерстве.

Обломки сбитого дрона упали на частный дом в посёлке Юбилейный Курского района и вызвали пожар. Хозяйка дома пыталась сама тушить огонь и получила ожоги, рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«На месте ей оказана необходимая медицинская помощь. Жилье повреждено осколками. Обязательно окажем собственнику необходимую помощь», – заверил глава региона.

Из-за упавших обломков дрона в Белгородском районе загорелась сухая трава. Пожарными расчетами производится тушение очагов возгорания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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