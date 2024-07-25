В Ивановской области пять человек пострадали при обрушении моста

В Ивановской области пять человек получили травмы при обрушении моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мост, ведущий в деревню Бабино, обвалился в двух местах в поселке Лух. В результате пострадали пять человек, двоим из них потребовалась госпитализация.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о халатности. По данным следствия, деревянная пешеходная мостовая переправа находилась в ветхом, не пригодном для эксплуатации состоянии, при этом администрация Луховского муниципального района не ограничивала пользование мостом и не проводила его ремонт.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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