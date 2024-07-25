ВСУ убили одного и ранили двух жителей Шебекино

Украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате один человек погиб, двое пострадали.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Пострадали два мирных жителя. После обследования и оказания медицинской помощи их отпустили домой, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно», – рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Один снаряд попал прямо в крышу многоквартирного дома, осколками второго посекло окна и фасад еще одного МКД, магазина рядом. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения.
Кроме того, украинский БПЛА повредил автобус в селе Вознесеновка, а другой дрон взорвался на крыше частного дома в селе Муром.
Шебекино, Наталья Рязанова
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