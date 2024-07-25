Поступило ходатайство об аресте гендиректора Военно-строительной компании

Тверской суд Москвы в четверг, 25 июля, сообщил о просьбе со стороны следователей МВД РФ арестовать генерального директора публично-правовой «Военно-строительной компании» (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

В сообщении пресс-службы суда, в частности, говорится: «В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкова. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ. Заседание о рассмотрении ходатайства следствия начнется в ближайшее время».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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