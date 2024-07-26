Над двумя регионами России за ночь сбиты шесть БПЛА

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, еще два – над Курской.

Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в течение четверга средствами РЭБ в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 14 украинских дронов.

Добавим, что в Севастополе прошедшей ночью объявлялась ракетная опасность. Сигнал тревоги действовал с 2:42 до 2:48 мск. В это же время было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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