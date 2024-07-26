В столице Камчатки произошло трехбалльное землетрясение

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Тихом океане. Сейсмособытие не вызвало разрушений, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, очаг подземных толчков располагался в акватории Тихого океана на глубине 22 км в 81 км юго-восточнее Камчатской столицы. Магнитуда землетрясения составила 3,9, но и в городе ощущались толчки немного меньшей силы.

«В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки силой до 2-3 баллов. Звонки в ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа от граждан не поступали. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», – говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В начале июля сразу два мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки. Толчки магнитудой 6 зафиксировали недалеко от поселка Усть-Камчатск. Очаг второго землетрясения залегал в акватории Тихого океана вблизи Алеутского округа.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube