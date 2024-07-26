Взорвавший машину в Москве мужчина хотел получить паспорт Украины

Следственный комитет в Москве предъявил обвинение Евгению Серебрякову, доставленному из Турции с помощью Интерпола. Напомним, что Серебряков подозревается в подрыве автомобиля в российской столице, в ходе которого пострадало два человека.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР Серебрякова подозревают в совершении преступлений по п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

24 июля 2024 года на Синявинской улице города Москвы был совершен подрыв автомобиля, в результате чего пострадали его владелец и пассажир.

В кратчайшие сроки во время задержания с ФСБ и МВД России была установлена ​​личность причастного к совершению преступника. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения, который через несколько часов после совершения преступления вылетел в Турцию.

В результате мер, принятых внешними соглашениями и турецкими полномочиями, Серебряков был задержан и доставлен в Москву. В ходе допроса Серебряков сообщил, что взорвал машину по заказу Службы безопасности Украины. Для подготовки преступления он за рубежом встречался с куратором из СБУ, а также получил оттуда же взрывное устройство. Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство. А за сам подрыв, по признанию Серебрякова, ему обещали 10-20 тысяч долларов.

Ранее по требованию следствия фигуранту суда заочно была избрана мера пресечения. В связи с этим после допроса заключат под стражу.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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