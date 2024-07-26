В Курской области дроны обесточили несколько сел

ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по селам Курской области. Несколько поселений остались без света, и энергетики пока не могут начать ремонт.

Взрывы прогремели в Беловском районе. В селе Кондратовка после сброса бомб загорелась трава, добровольная пожарная команда работает на местах возгораний.

«С украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населённых пунктов, в которых проживает более 2,5 тыс. жителей. Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка», – сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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