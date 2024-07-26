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Пятница, 26 июля 2024, 15:53 мск

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ВСУ ранили взрослого и трех детей в Херсонской области

Фото: t.me/SALDO_VGA

Украинские боевики ударили по жилому сектору в Новокаховском и Алешкинском округах Херсонской области. В результате ранены один взрослый и три ребенка, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка от обстрела украинских террористов. Вражеские боевики целенаправленно били по жилым домам», – говорится в телеграм-канале главы региона.

ВСУ также сбросили несколько бомб с дронов на частный дом в Алешкинском округе. Никто не пострадал, но дом сильно поврежден.

Мужчина и его четырехлетняя дочь пострадали в результате обстрела Херсонской области с использованием кассетных боеприпасов.

Масловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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