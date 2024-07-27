В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека

Украинский БПЛА нанес удар по легковому автомобилю в селе Сергеевка Глушковского района Курской области. Ранение получил водитель машины. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, пострадавший доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Еще одну атаку на мирных жителей ВСУ совершили в деревне Елизаветовке. С дрона коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков, сообщил Смирнов. Мужчины получили ранения, их доставили в Глушковскую районную больницу.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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