В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека

Украинский БПЛА нанес удар по легковому автомобилю в селе Сергеевка Глушковского района Курской области. Ранение получил водитель машины. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
По его словам, пострадавший доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
Еще одну атаку на мирных жителей ВСУ совершили в деревне Елизаветовке. С дрона коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков, сообщил Смирнов. Мужчины получили ранения, их доставили в Глушковскую районную больницу.
Курск, Наталья Петрова
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