Утром над Центральной Россией сбили еще три дрона ВСУ

Утром в субботу, 27 июля, средства противоздушной обороны сбили еще три украинских беспилотника в Центральной России.

Дроны уничтожены в Белгородской, Рязанской и Саратовской областях, сообщило Минобороны. Там уточнили, что попытка атаки ВСУ по объектам на территории РФ была пресечена около 07:50 мск.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о сбитии БПЛА в Энгельсе. «Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», – написал он в своем тг-канале. Известно, что вблизи Энгельса находится авиабаза ВКС России.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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