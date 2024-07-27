ФСБ задержала террористов, готовивших атаки на храм и силовиков в Каспийске

ФСБ сообщила о задержании трех жителей дагестанского Каспийска, которые планировали атаковать православную церковь и совершить диверсионно-террористические акции в отношении правоохранителей. По данным спецслужбы, задержанные являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации.

Злоумышленники дали признательные показания, у них дома обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги террористической организации. В их телефонах нашли инструкции по ведению боевых действии в городских и лесу, а также указания по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК России.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – отметили в ФСБ.

Судя по кадрам задержания террористов, обнародованным спецслужбой, боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери на улице Ленина в Каспийске. Они также планировали с ножами напасть на полицейских, патрулирующих улицы города.

Ранее ФСБ предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Адыгее. Атаку на церковь в Майкопе готовил выходец из Центральной Азии, член запрещенной в РФ международной террористической организации.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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