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Суббота, 27 июля 2024, 17:36 мск

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17 украинских морпехов добровольно сдались в плен в Херсонской области

Архив, фото: Минобороны Украины

На островах в дельте реки Днепр в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Пленные пояснили, что приняли такое решение из-за плохого планирования боевых действий командованием ВСУ, отсутствия какого-либо снабжения и питьевой воды. «Воду пили из болота», – рассказал один из них. По словам морпеха, командиры их «кинули», обещали забрать, но «не забрали».

В Минобороны отметили, что после того, как командование отказалось проводить эвакуацию, украинские военные решили сдаться целым подразделением.

Ранее пленный украинский военнослужащий Роман Бессонов в ходе допроса допросе рассказал, что командование ВСУ отправляет мобилизованных на верную смерть.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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