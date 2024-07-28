Под Курском из-за атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Дроны ВСУ ударили по нефтебазе в Курском районе в ночь на 28 июля. «Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В ликвидации возгорания задействованы 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Пока удалось потушить пламя на одном резервуаре.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении за прошедшую ночь семи украинских БПЛА над двумя российскими регионами. Пять дронов были сбиты над Белгородской областью, два – над Курской.

Как уточнил врио главы Курской области, в результате падения обломков дрона в поселке Медвенка Медвенского района возник пожар в одном из домов. Обошлось без пострадавших. Возгорание было оперативно ликвидировано, добавил Смирнов.

Он также сообщил, что в Судже в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ на жилой дом пострадала женщина, ее госпитализировали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что БПЛА сбросил боеприпас на легковой автомобиль в селе Илек-Пеньковка в Краснояружском районе. В результате атаки ранения получили два человека. В поселке Политотдельский Белгородского района от атаки беспилотника пострадал 11-летний мальчик.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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