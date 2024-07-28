Сын миллиардера Мусы Бажаева напал на полковника полиции в Москве. МВД взяло расследование под контроль

Правоохранители задержали сына бизнесмена, миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева за нападение на сотрудника полиции в Москве. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщило столичное управление Следственного комитета РФ. Руководство МВД взяло расследование под контроль из-за попыток повлиять на ход разбирательства, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев, нарушая общественный порядок у спорткомплекса «Лужники», «вступил в конфликт с сотрудником правоохранительных органов и применил в отношении представителя власти насилие».

Подозреваемый был задержан следователями СК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено добиваться заключения Бажаева под стражу.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, 23-летний сын предпринимателя Мусы Бажаева ударил не рядового полицейского, а главу отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы полковника полиции Александра Манохина.

Как сообщил депутат в своем тг-канале, Бажаев-младший пытался пройти на территорию «Лужников» через служебную калитку, Манохин его не пропустил и предложил пройти через обычный вход с досмотром. Тогда Бажаев перелез через забор и ударил полковника полиции по лицу. После этого его задержали. Инцидент попал на видео.

Руководство МВД взяло ситуацию с дракой под личный контроль, добавил Хинштейн. По его словам, это сделано в связи с активными попытками повлиять на ход расследования.

Меж тем отец задержанного, комментирую произошедшее «Известиям», усомнился в том, что его сын мог совершить «асоциальное действие». Бизнесмен добавил, что об инциденте ему неизвестно. Также он заявил, что если его сын действительно виноват в инкриминируемом ему преступлении, то он «будет отвечать».

Миллиардеру Мусе Бажаеву принадлежит холдинг «Альянс групп». Он также является владельцем компании «Русская платина». Его состояние на 2021 год оценивалось в 750 млн долларов, сообщал Forbes.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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