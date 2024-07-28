На Олимпиаде отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

На Олимпиаде в Париже отменили запланированный на воскресенье тренировочный заплыв триатлонистов. Причина – плохое качество воды в Сене. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета ОИ.

«Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Как пишет The Guardian, сильный дождь за последние сутки привел к загрязнению воды. С учетом прогноза погоды на следующие двое суток, организаторы ожидают, что качество воды нормализуется в течение предстоящих 24-36 часов. Они уверены, что соревнования, намеченные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.

Между тем, как отмечает LeParisien, в Сене после недавних проливных дождей повышенный уровень содержания кишечной палочки и энтерококков. «В этом случае купание в водоеме считается опасным, оно может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям. Вместо реки спортсменам предложили тренировку в бассейне», – пишет газета.

Ранее издание Time сообщало, что, по состоянию на конец июля, анализы продолжали выявлять в воде Сены небезопасные уровни кишечной палочки и энтерококка. «Эти бактерии могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе спазмы, рвоту и диарею. Спортсменам это точно не понравится», – отмечалось в материале.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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