ПВО отразила массовую атаку украинских дронов: сбиты 39 БПЛА над пятью регионами

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов – 19 – сбито над Курской областью. Девять беспилотников обезврежены над Белгородской областью, пять – над Брянской. Еще по три БПЛА нейтрализованы над Воронежской и Ленинградской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что пострадавших и разрушений при отражении атак украинских дронов нет.

Обломки сбитых в Курской области БПЛА упали в шести районах – Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском, уточнил врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, повреждения получили ЛЭП в Солнцевском районе и автомобильный мост в Суджанском районе. Движение по мосту не остановлено. В семи населенных пунктах, в которых проживает более 400 человек, прерывалась подача электроэнергии, сейчас электроснабжение восстановлено. «В Золотухинском и Поныровском районах падавшие вблизи железнодорожных путей обломки никакого ущерба не причинили», – добавил Смирнов.

В Воронежской области в результате падения подавленного РЭБ беспилотника в поселке Газопровод Острогожскго района повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры, заявлял воронежский губернатор Александр Гусев. По его данным, также возник пожар, который уже ликвидировали. Предварительно, никто не пострадал.

В свою очередь, глава Орловской области Алексей Клычков сообщил о сбитии двух дронов ВСУ в Глазуновском районе. Никто не пострадал, но повреждения получила местная электростанция, уточнил он.

Власти Тульской области заявили об атаке беспилотника на один из объектов топливо-энергетической инфраструктуры региона. «В ночь на 29 июля пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет. Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции», – говорится в сообщении пресс-центра министерства по региональной безопасности. В ведомстве отметили, что процесс поставки ресурса потребителям не нарушен, ситуация находится под контролем.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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