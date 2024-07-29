В России за сутки утонули более 20 человек

За прошедшие сутки в России на водоемах утонул 21 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает МЧС РФ.
В Ленинградской области на Пульмановском карьере утонул ребенок. Тело восьмилетнего мальчика вытащили водолазы.
В Тульской области вблизи поселка Рублëво-Медвенский погиб 14-летний подросток.
В обоих случаях дети купались в необорудованном месте.
«Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне. Его тело извлекли специалисты», – добавили в МЧС.
Всего за сутки зарегистрировано 28 происшествий на воде.
Москва, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»