В России за сутки утонули более 20 человек

За прошедшие сутки в России на водоемах утонул 21 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает МЧС РФ.

В Ленинградской области на Пульмановском карьере утонул ребенок. Тело восьмилетнего мальчика вытащили водолазы.

В Тульской области вблизи поселка Рублëво-Медвенский погиб 14-летний подросток.

В обоих случаях дети купались в необорудованном месте.

«Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне. Его тело извлекли специалисты», – добавили в МЧС.

Всего за сутки зарегистрировано 28 происшествий на воде.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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