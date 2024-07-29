Израильским спортсменам угрожают убийством в Париже

Французская полиция начала расследование угроз в адрес трех спортсменов из Израиля и акции во время футбольного матча в рамках Олимпийских Игр.

Парижская прокуратура сообщила, что три спортсмена из Израиля получили письма, в которых их угрожали убить. Израильтяне и французские полицейские отнеслись к угрозам серьезно, пишет Guardian со ссылкой на заявление прокуратуры. Ко всем спортсменам из Израиля приставили охрану и группу поддержки из бойцов элитных тактических подразделений.

«Израильские спортсмены оказались среди делегаций, подвергшихся атакам. Вот почему я решил обеспечить израильской делегации круглосуточную защиту», – заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Также под расследование попала акция болельщиков на матче Израиль-Парагвай 27 июля. Около 50 человек пришли на стадион в черной одежде и во время игры развернули флаги Палестины и баннеры с текстом «Олимпиада геноцида», «Израиль убивает детей Палестины». А израильский гимн был освистан.

Сотрудники по борьбе с киберпреступностью также расследуют публикацию личных данных спортсменов в соцсетях в день открытия Олимпиады в Париже. В открытом доступе оказались личные данные участников израильской сборной, включая результаты анализов крови и учетные данные для входа в онлайн-сервисы.

Ранее в Турции отметили, что МОК использует двойные стандарты, поскольку лишил спортсменов из России и Белоруссии гимнов и флагов, но не ввел никаких запретов для команды Израиля в cвязи с боевыми действиями в секторе Газа.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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