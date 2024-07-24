Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже только в нейтральном статусе. Но к израильским спортсменам не приняли никаких мер, пишет Evrensel.

Издание напомнило, что МОК резко отреагировал на начало конфликта на Украине: россиян на Играх лишили флагов и гимна. Но гибель 40 тыс. палестинцев в секторе Газа осталась незамеченной – комитет до сих пор не сделал никаких заявлений относительно спортсменов из Израиля.

«Хотя российские спортсмены ограничены, никаких санкций не наложено на Израиль, который уже несколько месяцев бомбит сектор Газа и стал причиной гибели тысяч палестинцев. Даже когда палестинский олимпийский тренер по футболу Хани аль-Масдар погиб в результате израильского авиаудара в январе, комитет не предпринял никаких действий», – говорится в статье.

МОК вступил в сговор с киевским режимом и организовал слежку за российскими спортсменами, чтобы отстранить от соревнований всех, кто поддерживает власти России. При этом глава комитета Томас Бах заявил, что в олимпийском движении нет дискриминации.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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