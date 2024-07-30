Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты

Курская область сегодня ночью подверглась ракетной атаке со стороны Украины. Силами противоздушной обороны уничтожены четыре ракеты ВСУ над Октябрьским и Курчатовским районами. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем тг-канале.
Он предупредил местных жителей, что обнаруженные обломки нельзя трогать, необходимо сразу звонить 112.
В ночь на 30 июля в Курской области объявлялась ракетная опасность. Тревога продолжалась 40 минут.
Курск, Наталья Петрова
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