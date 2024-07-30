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Вторник, 30 июля 2024, 09:09 мск

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Жителя Приамурья арестовали за финансовую помощь ВСУ

Жителя Амурской области арестовали за финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

По данным российских спецслужб, мужчина отправлял личные средства на нужны ВСУ для противодействия Вооруженным силам России. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

На прошлой неделе в Хабаровске задержали мужчину, который содействовал разведслужбам Украины. Он собирал сведения и пытался уговорить военных вступить в террористическую организацию.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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