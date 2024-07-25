Житель Хабаровска собирал сведения для украинских спецслужб и вербовал военных

В Хабаровске задержали мужчину, который содействовал разведслужбам Украины. Он собирал сведения и пытался уговорить военных вступить в террористическую организацию.

По данным УФСБ по Восточному военному округу, 39-летний житель Хабаровска через мессенджер вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который связал его с кадровым сотрудником ГУР. Под его контролем обвиняемый выполнял задания по сбору информации в отношении военнослужащих и сотрудников ФСБ Дальневосточного ФО.

В частности, подозреваемый пытался склонить группу военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину для вступления в «Легион ''Свобода России''» (организация признана террористической, запрещена на территории РФ).

«Особенный интерес представляли лица из числа командного состава войсковых частей, оперативные сотрудники органов безопасности, а также военнослужащие, которым вручена высшая государственная награда ''Герой Российской Федерации''», – говорится в сообщении.

Собранные фигурантом сведения могли быть использованы для планирования и совершения терактов. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 1, ст. 205.1 (содействие террористической деятельности).

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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