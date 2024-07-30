ВСУ вновь ударили дроном по трамваю в Горловке, есть жертвы

Украинские войска сегодня утром вновь атаковали беспилотником трамвай в центре Горловки в Донецкой народной республике. В результате удара один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки», – написал чиновник в своем телеграм-канале. Кроме того, ранения получила пассажирка трамвая.

Позже Приходько сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ увеличилось до двух.

Накануне в результате удара украинского дрона по трамваю в центре Горловки ранения получила вагоновожатая.

Горловка, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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