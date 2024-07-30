В КБР пропавших туристов нашли мертвыми

Пропавших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии нашла другая группа туристов. Альпинисты оказались мертвы, сообщила пресс-служба главка МЧС по республике.

Накануне два путешественника отправились в ущелье Адыр-Су, но в указанное время не спустились. Спасатели обследовали гору Юном с вертолета, но пропавших не увидели. Тогда несколько человек высадились на леднике Чегем для поиска с северо-западной стороны, а вторая группа продолжила искать с юго-запада.

«По состоянию на 19:20 участники другой группы обнаружили тела двух пропавших альпинистов на высоте 3200 метров нижней части горы Юном. Спуск тел погибших планируется 30 июля с привлечением Ми-8», – пояснили в ведомстве.

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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