Два мирных жителя ранены при обстреле Белгородской области

При очередном обстреле боевиками ВСУ Белгородского приграничья ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под удары противника попали село Вознесеновка Шебекинского округа и сам город Шебекино.

В результате атаки беспилотника в селе Вознесеновка пострадала женщина – с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь. В ближайшее время ее переведут для дальнейшего лечения в одну из больниц Белгорода.

В Шебекино в результате разрыва снаряда на территории одного из предприятий ранен мужчина. «Скорая помощь» доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами в больницу Белгорода.

Еще один снаряд упал на территории другого предприятия – пробита кровля и повреждена стена. Информации о пострадавших пока не поступало.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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