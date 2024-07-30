СКР возбудил дела против экс-участковых в Москве за взятки от мигрантов

Два уголовных дела возбуждены в отношении двух бывших участковых уполномоченных одного из отделов полиции Москвы. Об этом сообщает столичное управление СК РФ. По версии следствия, фигуранты брали взятки с мигрантов вместо применения к ним административных мер.

Двум бывшим участковым вменяется статья о мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). С подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, в период времени с января по февраль 2024 года двое участковых уполномоченных полиции выявили нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами. «C целью личного обогащения фигуранты ежемесячно получали от иностранных граждан взятки в виде денежных средств за непринятие в отношении них мер административного воздействия», – говорится в сообщении.

Как отметили в СКР, преступная деятельность полицейских выявлена столичными следователями и правоохранителями в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции на территории Московского региона.

Ранее в июле сообщалось, что в Москве пресекли деятельность преступной группы, заселявшей мигрантов-нелегалов в квартиры, собственники которых скончались. Силовиками задержаны организатор и участник преступной группы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube