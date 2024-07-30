В Северной Осетии остановили атаку беспилотников

Северную Осетию попытались атаковать с помощью беспилотников. Оба аппарата были сбиты, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Дроны сбили над Моздокским районом. Пострадавших и разрушений не было.

«Отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», – написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он напомнил о запрете фотографировать и снимать на видео упавшие дроны и их обломки.

Украинские войска регулярно используют беспилотники для атаки на российские регионы. Утром ВСУ попытались ударили дронами по трамваю в центре Горловки в ДНР.

Моздок, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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